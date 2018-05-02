Алена Водонаева поделилась репортажем с Hip-Hop MayDay

Известная телеведущая и фотомодель опубликовала в Инстаграме несколько видео и фото с большого концерта в Лужниках.

"Год назад здесь все и началось. Пошла на концерт с Лёшей как с другом, вернулась уже нет. При этом мы уже девять месяцев женаты", — написала Алена и добавила, что она не беременна, вопреки всем сплетням, которые оставляют под ее многочисленными фотографиями. Женщина появилась на видео со многими популярными исполнителями и показала, что происходит за сценой.