Алена Водонаева поделилась репортажем с Hip-Hop MayDay 

Известная телеведущая и фотомодель опубликовала в Инстаграме несколько видео и фото с большого концерта в Лужниках.
"Год назад здесь все и началось. Пошла на концерт с Лёшей как с другом, вернулась уже нет. При этом мы уже девять месяцев женаты", — написала Алена и добавила, что она не беременна, вопреки всем сплетням, которые оставляют под ее многочисленными фотографиями. Женщина появилась на видео со многими популярными исполнителями и показала, что происходит за сценой.
"Видео с Лешиного выступления смонтирую чуть позже. Кто из вас был сегодня в Лужниках?" — спросила у подписчиков Водонаева. Позже Алена опубликовала несколько совместных фотографий со своим мужем — диджеем ZESKULLZ, Александром BLAZETV Коряковым и рэпером Жаком Энтони, которому подарила футболку своего бренда «8sfera».