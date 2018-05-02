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Алена Водонаева поделилась репортажем с Hip-Hop MayDay
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Алена Водонаева поделилась репортажем с Hip-Hop MayDay 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Известная телеведущая и фотомодель опубликовала в Инстаграме несколько видео и фото с большого концерта в Лужниках.
"Год назад здесь все и началось. Пошла на концерт с Лёшей как с другом, вернулась уже нет. При этом мы уже девять месяцев женаты", — написала Алена и добавила, что она не беременна, вопреки всем сплетням, которые оставляют под ее многочисленными фотографиями. Женщина появилась на видео со многими популярными исполнителями и показала, что происходит за сценой.
"Видео с Лешиного выступления смонтирую чуть позже. Кто из вас был сегодня в Лужниках?" — спросила у подписчиков Водонаева. Позже Алена опубликовала несколько совместных фотографий со своим мужем — диджеем ZESKULLZ, Александром BLAZETV Коряковым и рэпером Жаком Энтони, которому подарила футболку своего бренда «8sfera».
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