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Маруиан Феллаини: «Не стану 10 раз выпрашивать контракт у „МЮ“
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Маруиан Феллаини: «Не стану 10 раз выпрашивать контракт у „МЮ“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини раскритиковал руководство клуба, которое долго принимало решение о том, продлевать ли с ним контракт. Действующее соглашение между 30-летним бельгийским хавбеком и «красными дьяволами» рассчитано до конца сезона-2017/18.
— В клубе делают все, чтобы сохранить меня, — цитирует Daily Mail Феллаини. — После того, как Моуринью сказал, что хочет сохранить меня, я в хорошем положении. В том году я приходил к тренеру и говорил, что хочу продлить контракт. Потом была еще одна встреча… Я не стану 10 раз выпрашивать его. Я стал важным игроком для команды, а такие стоят не меньше 50 миллионов фунтов. В клубе знают, что допустили ошибку.
Мне 30 лет и у меня заканчивается контракт, но я веду переговоры с «Манчестер Юнайтед». Ко мне проявляют интерес несколько клубов. Что будет дальше? Посмотрим.
Напомним, Феллаини выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2013 года. В этом сезоне он принял участие в 22 матчах во всех турнирах, забив 5 мячей.
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