Ещё
В Эфиопии тренер и игроки во время матча избили судью. Видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Эфиопии тренер и игроки во время матча избили судью. Видео 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В сети появилось видео одного из эпизодов матча 22-го тура чемпионата Эфиопии, в котором встречались «Дефэнс Форс» и «Вельвало Адиграт». При счете 1:1 судьи засчитали гол в ворота гостей.
После этого футболисты «Вельвало», не обращая внимания на празднования соперников, стали гнаться за судьей. Тот пытался убажать от них, но игроки догнали рефери. Он попытался отбиться с помощью углового флажка, но его повалили на беговую дорожку, окружающую поле. К избиению судьи присоединился тренер «Вельвало». В результате этого на поле вспыхнула массовая драка.
После этого игра была остановлена. Тренер «Вельвало» был уволен, а все матчи этого эфиопской премьер-лиги были отменены.
Спорт-Экспресс: последние новости
Маруиан Феллаини: "Не стану 10 раз выпрашивать контракт у "МЮ" "Тамбов" победил "Тюмень" Раджа Наингголан: "Когда был голоден, воровал еду"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Конец карьеры уже близко»10
Кокорин пошутил над Дзюбой7
Вандалы изуродовали лицо Боярского50
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Зидан одобрил трансфер Салаха
Видео
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение