Джейми Каррагер: В истории «Ливерпуля» не так много игроков, которые проводили год лучше, чем Салах

«Люди сравнивают Салаха с Суаресом и обсуждают, кого бы они предпочли видеть в своей команде. Но кое в чем Мохамед уже превзошел Суареса, и это голы в больших матчах. Симон Миньоле : Салах сильнее Суареса в скорости и технике Возможно, Луис сильнее в целом, но если брать конкретный сезон, то я не думаю, что в истории клуба было много игроков, которые проводили год лучше, чем Салах», — сказал Каррагер в интервью Goal. В нынешнем сезоне египетский игрок провел 48 матчей, забил 43 гола и отдал 15 голевых передач