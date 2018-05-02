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Джейми Каррагер: В истории «Ливерпуля» не так много игроков, которые проводили год лучше, чем Салах
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Джейми Каррагер: В истории «Ливерпуля» не так много игроков, которые проводили год лучше, чем Салах 

Советский спорт 1 час назад
«Люди сравнивают Салаха с Суаресом и обсуждают, кого бы они предпочли видеть в своей команде. Но кое в чем Мохамед уже превзошел Суареса, и это голы в больших матчах.
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Возможно, Луис сильнее в целом, но если брать конкретный сезон, то я не думаю, что в истории клуба было много игроков, которые проводили год лучше, чем Салах», — сказал Каррагер в интервью Goal.
В нынешнем сезоне египетский игрок провел 48 матчей, забил 43 гола и отдал 15 голевых передач
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