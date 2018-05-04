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Антонов: Де Коло и Хайнс добавят уверенности ЦСКА в полуфинале Евролиги
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Антонов: Де Коло и Хайнс добавят уверенности ЦСКА в полуфинале Евролиги 

Р-Спорт 41 минуту назад
Баскетболисты Нандо Де Коло и Кайл Хайнс добавят уверенности ЦСКА в полуфинале Евролиги против мадридского "Реала", заявил в интервью РИА Новости форвард московской команды Семен Антонов.
ЦСКА 18 мая в Белграде сыграет с «Реалом» в полуфинальном матче Евролиги. Хайнс из-за травмы пропустил все четыре матча четвертьфинальной серии против подмосковных «Химок», а Де Коло — три встречи. В четверг главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис заявил, что Де Коло и Хайнс будут готовы сыграть против «Реала».
"В «регулярке» мы обменялись победами, и это говорит о том, что у нас есть свои плюсы, которые неудобны для защиты «Реала». У Мадрида тоже есть свои преимущества, которые будут неудобны для нас. Будет очень интересное противостояние. У нас есть время хорошо подготовиться, ждем возвращения ребят из лазарета. Они добавят нам уверенности: Нандо Де Коло — в фазе атаки, Кайл Хайнс — в фазе защиты. Кайл делает очень много черновой работы. Это будет настоящая битва", — сказал Антонов.
По словам форварда армейцев, «Реал» играет в очень быстрый баскетбол.
"В состав «Реала» вернулся Серхио Льюль, что добавит им уверенности и агрессии с периметра. От них ушел Йонас Мачюлис, но всё равно «Реал» представляет очень серьезный коллектив. По ходу сезона их преследовали травмы — не играл Энтони Рэндольф, Густаво Айон, Огнен Кузмич. «Реал» играет в очень быстрый баскетбол. Если им забили, они сразу выносят. У них вся игра построена на этом. Этот стиль сохраняется из года в год, когда еще Серхио Родригес играл за них", — отметил Антонов.
Полностью интервью с форвардом ЦСКА читайте ЗДЕСЬ >>>
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