Базаревич: выступление ЦСКА в «Финале четырех» будет зависеть от восстановления лидеров

Баскетболисты ЦСКА в шестой раз подряд сыграют в «Финале четырех» Евролиги. Московский клуб три раза становился победителем соревнований (2006, 2008, 2016).

"Выступление ЦСКА «Финале четырех» будет во многом зависеть от того, когда и как восстановятся лидеры Хайнс и Де Коло, — сказал Базаревич. — Первый соперник — "Реал" — довольно предсказуемая команда, но имеет сильных лидеров, и в отдельно взятой игре может обыграть любого".

Ранее главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис выразил надежду, что травмированные лидеры успеют войти в строй к «Финалу четырех».

"Фенербахче", конечно, выглядит хорошо, но в «Финале четырех» нет никаких очевидных результатов. И «Жальгирис уже доказал, что может обыгрывать „Фенербахче“, — добавил наставник российской сборной.

С 2003 года армейцы лишь один раз не выходили в „Финал четырех“ турнира, это случилось в сезоне-2010/11.