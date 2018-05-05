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Базаревич: выступление ЦСКА в «Финале четырех» будет зависеть от восстановления лидеров
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Базаревич: выступление ЦСКА в «Финале четырех» будет зависеть от восстановления лидеров 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Выступление ЦСКА в «Финале четырех» баскетбольной Евролиги будет во многом зависеть от восстановления лидеров Кайла Хайнса и Нандо де Коло. Об этом ТАСС заявил главный тренер мужской сборной России Сергей Базаревич.
Баскетболисты ЦСКА в шестой раз подряд сыграют в «Финале четырех» Евролиги. Московский клуб три раза становился победителем соревнований (2006, 2008, 2016).
"Выступление ЦСКА «Финале четырех» будет во многом зависеть от того, когда и как восстановятся лидеры Хайнс и Де Коло, — сказал Базаревич. — Первый соперник — "Реал" — довольно предсказуемая команда, но имеет сильных лидеров, и в отдельно взятой игре может обыграть любого".
Ранее главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис выразил надежду, что травмированные лидеры успеют войти в строй к «Финалу четырех».
"Фенербахче", конечно, выглядит хорошо, но в «Финале четырех» нет никаких очевидных результатов. И «Жальгирис уже доказал, что может обыгрывать „Фенербахче“, — добавил наставник российской сборной.
С 2003 года армейцы лишь один раз не выходили в „Финал четырех“ турнира, это случилось в сезоне-2010/11.
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