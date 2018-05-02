Феллайни: «Как Каррагер может критиковать меня? Этот парень плюнул в девочку»

Полузащитник « Манчестер Юнайтед » Маруан Феллайни ответил на критику бывшего игрока «Ливерпуля», а ныне эксперта, Джейми Каррагера, который неоднократно обвинял бельгийца в том, что тот играет грязно.

«Как кто-то вроде Джейми Каррагера может критиковать меня? Этот парень плюнул из машины в девочку после матча между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». Знаете, критики помогают вам прогрессировать. Вы хотите доказать им, что они неправы, и в результате больше работаете», — сказал Феллайни в интервью Sport Magazine.