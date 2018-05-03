Феллайни резко отреагировал на критику эск-защитника «Ливерпуля» Каррагера

"Не понимаю, почему такой парень, как Джейми Каррагер, читает мне нотации? Он плюнул в девушку из окна своего автомобиля после матча с «Юнайтед».

Знаете, критики помогают вам прогрессировать. Благодаря таким людям вы работаете больше, чем нужно, чтоб доказать, что они неправы", — цитирует Феллайни Goal.

Ранее «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе одержал победу над лондонским «Арсеналом» в матче чемпионата Англии по футболу.