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Феллайни резко отреагировал на критику эск-защитника «Ливерпуля» Каррагера
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Феллайни резко отреагировал на критику эск-защитника «Ливерпуля» Каррагера 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Футболист "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни ответил бывшему защитнику «Ливерпуля» Джейми Каррагер, который выступил с критикой в адрес хавбека. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Не понимаю, почему такой парень, как Джейми Каррагер, читает мне нотации? Он плюнул в девушку из окна своего автомобиля после матча с «Юнайтед».
Знаете, критики помогают вам прогрессировать. Благодаря таким людям вы работаете больше, чем нужно, чтоб доказать, что они неправы", — цитирует Феллайни Goal.
Ранее «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе одержал победу над лондонским «Арсеналом» в матче чемпионата Англии по футболу.
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