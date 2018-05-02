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В честь тренера «Бернли» Дайча готовы назвать паб
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В честь тренера «Бернли» Дайча готовы назвать паб 

SPORT24.ru 1 час назад
Паб The Princess Royal в английском «Бернли» готов переименоваться в честь главного тренера местного футбольного клуба Шона Дайча. Владельцы заведения обещали назвать его по фамилии тренера, если тот выведет команду в еврокубки на будущий сезон.
Сейчас «Бернли» идет седьмым в чемпионате Англии и одно очко в двух оставшихся матчах гарантирует клубу участие в Лиге Европы.
В прошлом году тот же паб обещал Дайчу бесплатную выпивку пожизненно, если тренер сохранит «Бернли» место в Премьер-лиге. Обещание в заведении сдержали, сообщает The Sun.
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