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Стали известны составы на матч «Ротор» — «Крылья Советов»
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Стали известны составы на матч «Ротор» — «Крылья Советов» 

Волга Ньюс 1 час назад
По сравнению с последним поединком против «Факела» (2:1), тренерский штаб самарцев произвел в стартовом составе два изменения. Вместо Олега Ланина и Владислава Кулика на поле с первых минут появятся Евгений Башкиров и Срджан Мияйлович.
"Крылья Советов": 14 Конюхов, 6 Надсон, 3 Ятченко, 15 Зотов, 90 Бурлак, 20 Мияйлович, 9 Чочиев, 2 Башкиров, 7 Соболев, 8 Корниленко, 10 Алиев.
Запасные: 28 Леонов, 42 Тихонов, 5 Гаджибеков, 4 Таранов, 64 Ланин, 77 Георгиевский, 25 Кулик, 27 Кленкин, 22 Самодин.
В стартовый состав «Ротора» попали два футболиста, выступавшие за «Крылья Советов» — полузащитник Сергей Кузнецов (2007, 2010-2011) и нападающий Хызыр Аппаев (2011-2012).
"Ротор": 12 Заболотный, 80 Климов, 2 Ионов, 57 Абазов, 47 Сысуев, 39 Бурмистров, 22 Султонов, 26 Кузнецов, 14 Аппаев, 7 Романенко, 31 Коротаев.
Запасные: 77 Кавлинов, 5 Пискунов, 88 Киреев, 23 Косицин, 32 Горбанец, 13 Крутов, 18 Николаев, 30 Друзин, 45 Вотинов.
Матч «Ротор» — «Крылья Советов» начнется в 18:00 по самарскому времени. Эта встреча будет показана в прямом эфире на федеральном канале «Матч! Арена» и на портале Футбольной Национальной Лиги. Также за ходом поединка можно будет следить по прямой радиотрансляции на «Радио-Самара-Максимум» (104.3 FM). Комментатор — Андрей Миронов.
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