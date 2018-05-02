Ещё
Горячие мексиканцы в тбилисском метро обрадовали горожан
Далее:
Читайте также:
Ещё

Горячие мексиканцы в тбилисском метро обрадовали горожан 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Группа музыкантов в традиционных мексиканских нарядах удивила пассажиров тбилисского метро — оказавшись в одном из вагонов, они стали исполнять мексиканские песни. Смотрите на видео кадры необычного зрелища
Видеозапись выступления музыкантов в костюмах мексиканцев в тбилисском метро за сутки набрала около 20 тысяч просмотров и почти 900 лайков в сети Facebook. Мнения пользователей разделились. Часть из них написали, что это веселое зрелище и стали расспрашивать друг друга, не видели ли они этих артистов. Другие заявили, что это была постановочная съемка и рекламный трюк одной из частных компаний.
Sputnik Грузия: последние новости
"Хвостатый рейс": как щенок стал талисманом аэропорта Представители США вошли на территорию резиденции генконсула РФ в Сиэтле В Сочи сыграли в футбол на высоте 2000 метров над уровнем моря
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Конец карьеры уже близко»10
Кокорин пошутил над Дзюбой7
Вандалы изуродовали лицо Боярского50
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Зидан одобрил трансфер Салаха
Видео
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение