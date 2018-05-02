Горячие мексиканцы в тбилисском метро обрадовали горожан

Группа музыкантов в традиционных мексиканских нарядах удивила пассажиров тбилисского метро — оказавшись в одном из вагонов, они стали исполнять мексиканские песни. Смотрите на видео кадры необычного зрелища

Видеозапись выступления музыкантов в костюмах мексиканцев в тбилисском метро за сутки набрала около 20 тысяч просмотров и почти 900 лайков в сети Facebook. Мнения пользователей разделились. Часть из них написали, что это веселое зрелище и стали расспрашивать друг друга, не видели ли они этих артистов. Другие заявили, что это была постановочная съемка и рекламный трюк одной из частных компаний.