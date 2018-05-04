Ещё
Что происходит с легкими из-за курения: опубликовано шокирующее «живое» видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что происходит с легкими из-за курения: опубликовано шокирующее «живое» видео 

ТК «Звезда» 24 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Медсестра из Северной Каролины опубликовала видео, где в динамике запечатлена разница между здоровыми легкими и легкими курильщика.
В Сети набирает популярность видео, опубликованное медсестрой из США по имени Аманда Эллер. Об этом сообщает Daily Star.
На записи медицинский работник наглядно демонстрирует два типа легких в «живом» формате, органы заядлого курильщика лежат рядом со здоровыми. Медсестра не ограничилась простой демонстрацией, она показала работу легких в динамике.
На видео женщина подсоединила к органам специальный прибор, имитирующий дыхание. Здоровые легкие розового цвета обладают эластичностью и с легкостью надуваются и сдуваются. Черные легкие больного раком заядлого курильщика выглядят гораздо хуже, они потеряли эластичность и слабо реагируют на ингаляцию.
Ранее стало известно, что курильщики употребляют более плотную по количеству калорий пищу, чем те, кто бросил или никогда не курил. Учеными было проведено исследование, в ходе него выяснилось, что энергетическая плотность еды, которая потребляется человеком, зависит от того, курит он или нет.
ТК «Звезда»: последние новости
Уткин сообщил о двух договорных матчах в последнем туре РФПЛ Алкоголик и наркоман с фурункулезом: экс-врач «Локо» ответил на слова О'Коннора о допинг-манипуляциях ФСБ пресекла деятельность 26 частников бандгрупп
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарасов избил фаната «Спартака»9
Определились финалисты Лиги Европы
Кожевников нашел виноватых в «неудаче» сборной РФ
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Игроки НХЛ не помогут России
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение