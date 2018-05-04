Что происходит с легкими из-за курения: опубликовано шокирующее «живое» видео

Медсестра из Северной Каролины опубликовала видео, где в динамике запечатлена разница между здоровыми легкими и легкими курильщика.

В Сети набирает популярность видео, опубликованное медсестрой из США по имени Аманда Эллер. Об этом сообщает Daily Star.

На записи медицинский работник наглядно демонстрирует два типа легких в «живом» формате, органы заядлого курильщика лежат рядом со здоровыми. Медсестра не ограничилась простой демонстрацией, она показала работу легких в динамике.

На видео женщина подсоединила к органам специальный прибор, имитирующий дыхание. Здоровые легкие розового цвета обладают эластичностью и с легкостью надуваются и сдуваются. Черные легкие больного раком заядлого курильщика выглядят гораздо хуже, они потеряли эластичность и слабо реагируют на ингаляцию.

Ранее стало известно, что курильщики употребляют более плотную по количеству калорий пищу, чем те, кто бросил или никогда не курил. Учеными было проведено исследование, в ходе него выяснилось, что энергетическая плотность еды, которая потребляется человеком, зависит от того, курит он или нет.