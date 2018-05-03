Легкие курильщика против легких здорового человека: медсестра показала на видео пугающую разницу

В тот самый момент, когда вы прикуриваете сигарету, она начинает убивать ваше тело. Однако такие тревожные сигналы, как кашель и одышка, часто никак не действуют на курильщиков, и они продолжают смолить. А вот видео, которое опубликовала медсестра Аманда Эллер (Amanda Eller) из Северной Каролины, наверняка подействует отрезвляюще. На видео девушка показала повергающую в ужас разницу между легкими курильщика и здорового человека. Пост уже набрал в Facebook полмиллиона репостов и более девяти тысяч лайков.

Почерневшие легкие принадлежат человеку, который на протяжении 20 лет выкуривал по пачке сигарет в день. «Поскольку у этих легких хроническая обструктивная болезнь, то эластичности органов почти нет, они растягиваются, а затем очень быстро сокращаются». Эластичность и поверхностное натяжение — способность легких восстанавливать прежний объем и форму после вдоха и выдоха. Сниженная же эластичность означает, что легкие негибки и им требуется работать больше, чтобы принять нужное количество воздуха, а человек, соответственно, задыхается.

Источник: Bored Panda

Аманда Эллер, медсестра из Северной Каролины.

Cancerous, 1 pack per day for 20 years lungs

Свой пост она подписала: «Слева легкие — одна пачка в день на протяжении 20 лет, справа — легкие здорового человека. Все еще хотите покурить?»

С помощью специального аппарата на видео показывают, как работают легкие здорового человека.

Gepostet von Amanda Eller am Montag, 23. April 2018

Gepostet von Amanda Eller am Montag, 23. April 2018

И как работают легкие курильщика — разница действительно пугает.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, «общая летальность среди курильщиков обоих полов в США в три раза превышает показатель среди тех, кто никогда не курил». В США ежегодно более 480 тысяч человек умирают от курения — получается, каждая пятая смерть приходится на курильщика.

Однако бросить никогда не поздно. Например, если бросить курить до 40 лет, то это сократит риск смерти от заболеваний, вызванных курением, на 90 процентов.