Американская мечта: как жвачка и джинсы потеснили комсомольские идеалы 

В конце восьмидесятых Ирина Шведова спела хит «Америка-разлучница» и попала в десятку. Именно в это время эмигранты из СССР активно заселяли Брайтон-Бич в Нью-Йорке, а советские красавицы снимались для журнала Playboy. Олимпийские чемпионы тренировали заокеанских юниоров, а простые граждане жадно смотрели телемосты Москва — Лос-Анджелес. За что «Империя зла» полюбила Америку? И как жвачка, джинсы и голливудские боевики потеснили комсомольские идеалы? Узнаете в программе «Достояние республик» 5 мая в 10:15 на телеканале «МИР».
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