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Красота и стальные мускулы: ростовчанка одержала победу на Кубке России по фитнесу
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Красота и стальные мускулы: ростовчанка одержала победу на Кубке России по фитнесу 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В Санкт-Петербурге завершился Кубок России по бодибилдингу и фитнесу. Победу в категории «Фитнес. Женщины» завоевала 26-летняя ростовчанка Евгения Мищенко. На соревнованиях оценивались атлетический тонус и симметрия мышц спортсменов.
Бикиняшкам бывает проще скрыть недостатки и косячки, при умении позировать, конеш) а вот категории фитнес, бф требуют идеальных пропорций 📐@zabavina_ifbbpro @ann_grebenchenko @laura_strix верно?) Публикация от Mishchenko Evgeniia_Rostov (@evgeniia_mishchenko) 24 Апр 2018 в 11:35 PDT  Ну вот что получилось) Публикация от Mishchenko Evgeniia_Rostov (@evgeniia_mishchenko) 27 Мар 2018 в 2:26 PDT  Евгения окончила стоматологическое отделение Ростовского государственного медицинского университета, а также спортивную школу олимпийского резерва. В подобных соревнованиях она участвует уже не впервые. В прошлом году она стала вице-чемпионкой мира по фитнесу, а в 2016 году завоевала титул чемпионки Европы.
Спасибо за фотокарточки @abdullazyanov фуух, теперь можно выдохнуть и есть 🍍🍉🍌🍓🥥🥥 Публикация от Mishchenko Evgeniia_Rostov (@evgeniia_mishchenko) 15 Мар 2018 в 11:21 PDT  Кроме Евгении, Роствоскую область представляли еще 15 атлетов. Вице-чемпионкой в номинации «Фитнес-бикини юниорки +166 см» стала дончанка Ольга Абраамян.
С праздником, милые дамы!🎀Каждой желаю личных побед 💫#8марта🌷 Публикация от Mishchenko Evgeniia_Rostov (@evgeniia_mishchenko) 7 Мар 2018 в 2:20 PST  Тот случай, когда скрутился для #инстаграм типа я вся такая бикини😹#наспорте#небикини#фитнес#фитнесаростове#fitnessgirl #fitnessbody #fitnessmodels #gymtime #gymgirls #gymmotvation #fitnessmodels ну что, через недельку в #Астрахань оставьте комент под фото, кто едет выступать#ifbb😽 Публикация от Mishchenko Evgeniia_Rostov (@evgeniia_mishchenko) 13 Окт 2017 в 7:46 PDT
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