Винер-Усманова: Жуков плодотворно работал в ОКР и был грамотным руководителем

МОСКВА, 2 мая. / ТАСС /. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков плодотворно работал на своем посту, показав себя вдумчивым, политически корректным и грамотным руководителем. Такое мнение ТАСС высказала по телефону тренер российской сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова

В среду Жуков заявил ТАСС, что не будет участвовать в новых выборах главы ОКР из-за высокой загруженности в Госдуме

"Александр Жуков на своем посту работал очень плодотворно. Тем более, ему досталась очень тяжелая миссия в последние два года. За это время он проявил себя очень спокойным, вдумчивым, политически корректным и грамотным руководителем", — отметила Винер-Усманова.

Выборы президента ОКР пройдут 29 мая. Жуков возглавляет организацию с 20 мая 2010 года.