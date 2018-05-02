Ещё
Винер-Усманова: Жуков плодотворно работал в ОКР и был грамотным руководителем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Винер-Усманова: Жуков плодотворно работал в ОКР и был грамотным руководителем 

ТАСС 53 минуты назад
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков плодотворно работал на своем посту, показав себя вдумчивым, политически корректным и грамотным руководителем. Такое мнение ТАСС высказала по телефону тренер российской сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.
В среду Жуков заявил ТАСС, что не будет участвовать в новых выборах главы ОКР из-за высокой загруженности в Госдуме.
"Александр Жуков на своем посту работал очень плодотворно. Тем более, ему досталась очень тяжелая миссия в последние два года. За это время он проявил себя очень спокойным, вдумчивым, политически корректным и грамотным руководителем", — отметила Винер-Усманова.
Выборы президента ОКР пройдут 29 мая. Жуков возглавляет организацию с 20 мая 2010 года.
ТАСС: последние новости
Хоккеист Ткачев сообщил, что не попал в состав сборной России на ЧМ по решению тренеров СМИ: помощник Клоппа в "Ливерпуле" покинул его штаб после 17 лет совместной работы "Ювентус" пригласит Карреру в случае ухода Аллегри с поста главного тренера
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Конец карьеры уже близко»10
Кокорин пошутил над Дзюбой7
Вандалы изуродовали лицо Боярского50
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Зидан одобрил трансфер Салаха
Видео
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение