Винер-Усманова: Жуков работал на посту главы ОКР грамотно и вдумчиво

"Александр Жуков на своем посту работал очень плодотворно. Тем более, ему досталась очень тяжелая миссия в последние два года. За это время он проявил себя очень спокойным, вдумчивым, политически корректным и грамотным руководителем", — цитирует Винер-Усманову ТАСС

Ранее Жуков заявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах главы ОКР.

Выборы президента ОКР пройдут 29 мая.

Жуков являлся главой Олимпийского комитета России с 2010 года.