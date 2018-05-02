Винер-Усманова: Жуков работал на посту главы ОКР грамотно и вдумчиво 

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова оценила работу Александра Жукова на посту президента Олимпийского комитета России (ОКР).
"Александр Жуков на своем посту работал очень плодотворно. Тем более, ему досталась очень тяжелая миссия в последние два года. За это время он проявил себя очень спокойным, вдумчивым, политически корректным и грамотным руководителем", — цитирует Винер-Усманову ТАСС.
Ранее Жуков заявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах главы ОКР.
Выборы президента ОКР пройдут 29 мая.
Жуков являлся главой Олимпийского комитета России с 2010 года.