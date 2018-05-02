Спортсменка из Ростова победила на Кубке России по бодибилдингу и фитнесу 

Об этом девушка написала на своей страничке в «ВКонтакте».
Соревнования проходили в Санкт-Петербурге с 28 апреля по 1 мая, где Евгения показала лучший результат среди женщин в категории «фитнес».
«Наша абсолютная победа. Спасибо всем большое за слова поддержки! Это для меня очень важно…. А волнение есть всегда, хоть и выступаю уже девятый сезон» — написала девушка в социальной сети.
Как ранее писал «АиФ-Ростов» в 2016 году Евгения выиграла кубок России по фитнесу, стала абсолютной чемпионкой Европы по фитнесу, а до этого завоевала титул вице-чемпионки престижного турнира Арнольд Классик Европа — 2015.