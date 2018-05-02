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Барнс — Джеррарду: «Даже Гвардиола или Клопп не справились бы сейчас с этим „Рейнджерс“
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Барнс — Джеррарду: «Даже Гвардиола или Клопп не справились бы сейчас с этим „Рейнджерс“ 

Евро-футбол.Ру 51 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-футболист «Ливерпуля» Джон Барнс считает, что наставнику молодежной команды мерсисайдцев Стивену Джеррарду будет невероятно сложно добиться положительных результатов с «Глазго Рейнджерс».
"Нужно забыть о том, каким игроком ты был. Даже Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп или любой другой потрясающий тренер, вероятно, не справились бы сейчас с этим «Глазго Рейнджерс». Так что я не веду к нехватке опыта у Стивена, а к тяжелой ситуации в клубе.
Они не в состоянии финансово соперничать с «Селтиком», он не получит нужных ему игроков. Идея, что игроки захотят идти в «Рейнджерс» лишь потому, что там есть такой человек, как Джеррард, сегодня больше не работает", — цитирует Барнса Daily Record.
"Рейнджерс" идет на третьем месте в плей-офф Чемпионшипа. В последнем туре «Рейнджерс» крупно уступил в гостях «Селтику» (0:5).
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