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Татьяна Навка трогательно поздравила дочь с 18-летием
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Татьяна Навка трогательно поздравила дочь с 18-летием 

Russianshowbiz.info 51 минуту назад
Фото: Russianshowbiz.info
Известная фигуристка Татьяна Навка опубликовала в Инстаграме фото своей старшей дочери от первого брака с фигуристом Александром Жулиным.
Под фото Саши Жулиной в красивом вечернем платье, Навка написала, что очень гордится своей дочерью. «Спасибо Господу, что 18 лет назад, ты появилась в моей жизни! Спасибо твоему ангелу хранителю, что выбрал именно меня стать матерью такого чудесного, необыкновенного, с чистой душой человечка!» — написала Татьяна. Фигуристка добавила, что считает свою старшую дочь большим счастьем в жизни и желает, чтобы все ее мечты осуществлялись, ведь она этого заслуживает.
"Мы все тебя очень любим и гордимся тобой! С Днем Рождения тебя, мой ангел!" — написала Навка. Через час Татьяна добавила в своей Инстаграм новый пост — видео с фотографиями дочки из разных лет. «Моя 18-летняя любовь», — подписала коллаж фигуристка.
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