Татьяна Навка трогательно поздравила дочь с 18-летием

Под фото Саши Жулиной в красивом вечернем платье, Навка написала, что очень гордится своей дочерью. «Спасибо Господу, что 18 лет назад, ты появилась в моей жизни! Спасибо твоему ангелу хранителю, что выбрал именно меня стать матерью такого чудесного, необыкновенного, с чистой душой человечка!» — написала Татьяна. Фигуристка добавила, что считает свою старшую дочь большим счастьем в жизни и желает, чтобы все ее мечты осуществлялись, ведь она этого заслуживает.

"Мы все тебя очень любим и гордимся тобой! С Днем Рождения тебя, мой ангел!" — написала Навка. Через час Татьяна добавила в своей Инстаграм новый пост — видео с фотографиями дочки из разных лет. «Моя 18-летняя любовь», — подписала коллаж фигуристка.