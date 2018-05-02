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«Манчестер Юнайтед» не включил Дармиана и Блинда в фотосессию новой формы
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«Манчестер Юнайтед» не включил Дармиана и Блинда в фотосессию новой формы 

SPORT24.ru 41 минуту назад
Защитников Дэйли Блинда и Маттео Дармиана не включили в фотосессию ”Манчестер Юнайтед” для представления нового комплекта формы клуба. Это подтверждает слухи о готовности манкунианцев расстаться с обоими футболистами, сообщает Daily Mail.
Ожидается, что и Дармиан, и Блинд грядущим летом переберутся в Италию. Дармиан перешл в «МЮ» из «Торино» в 2015 году и может вернуться в Турин, но уже в «Ювентус». Блиндом интересуется «Рома».
Дармиан в нынешнем сезоне провел за «МЮ» всего шесть матчей. Столько же игр на счету Блинда.
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