«Манчестер Юнайтед» не включил Дармиана и Блинда в фотосессию новой формы

Защитников Дэйли Блинда и Маттео Дармиана не включили в фотосессию ” Манчестер Юнайтед ” для представления нового комплекта формы клуба. Это подтверждает слухи о готовности манкунианцев расстаться с обоими футболистами, сообщает Daily Mail.

Ожидается, что и Дармиан, и Блинд грядущим летом переберутся в Италию. Дармиан перешл в «МЮ» из «Торино» в 2015 году и может вернуться в Турин, но уже в «Ювентус». Блиндом интересуется «Рома».

Дармиан в нынешнем сезоне провел за «МЮ» всего шесть матчей. Столько же игр на счету Блинда.