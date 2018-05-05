Ещё
Маршруты автобусов №175 и 818 изменятся 6 и 13 мая из-за проведения матчей на стадионе «ВЭБ Арена»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Маршруты автобусов №175 и 818 изменятся 6 и 13 мая из-за проведения матчей на стадионе «ВЭБ Арена» 

Агентство «Москва» 45 минут назад
Фото: РИАМО
Маршруты автобусов №175 и 818 будут изменены 6 и 13 мая 2018 г. в связи с проведением футбольных матчей на стадионе «ВЭБ Арена», сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«В связи с проведением футбольных матчей на стадионе «ВЭБ Арена» 6 мая с 16:30 и 13 мая 2018 г. с 11:30 до окончания мероприятий автобусы №175 будут курсировать от станции метро «Сокол» до Песчаной площади», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по той же причине автобусы №818 будут следовать на двух участках: от станции метро «Динамо» до Дворца спорта «Мегаспорт» (до ул. Гризодубовой), от Силикатного завода до Песчаной площади.
Агентство «Москва»: последние новости
Почти 30 кг бургеров съели москвичи в ходе соревнований в Сокольниках Около 80% билетов на матчи ЧМ-2018 уже распроданы Дептранс: У Мосгортранса достаточно ресурсов для перевозки болельщиков и гостей ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молния убила футболиста во время матча
Названо имя нового тренера Медведевой35
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе39
«Кубань» погасила перед Шуньичем все долги по зарплате
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение