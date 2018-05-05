Маршруты автобусов №175 и 818 изменятся 6 и 13 мая из-за проведения матчей на стадионе «ВЭБ Арена»

Маршруты автобусов №175 и 818 будут изменены 6 и 13 мая 2018 г. в связи с проведением футбольных матчей на стадионе «ВЭБ Арена», сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«В связи с проведением футбольных матчей на стадионе «ВЭБ Арена» 6 мая с 16:30 и 13 мая 2018 г. с 11:30 до окончания мероприятий автобусы №175 будут курсировать от станции метро «Сокол» до Песчаной площади», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по той же причине автобусы №818 будут следовать на двух участках: от станции метро «Динамо» до Дворца спорта «Мегаспорт» (до ул. Гризодубовой), от Силикатного завода до Песчаной площади.