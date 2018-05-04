Ещё
Меркушкин: «Мордовия Арена» готова к чемпионату мира на 99,9%
Далее:
Читайте также:
Ещё

Меркушкин: «Мордовия Арена» готова к чемпионату мира на 99,9% 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Заместитель председателя правительства, министр целевых программ республики Мордовия Алексей Меркушкин рассказал о готовности стадиона «Мордовия Арена» к предстоящему чемпионату мира по футболу.
«Газон находится в хорошем состоянии. В прошлом году мы успели посеять его в правильные сроки. Это родной газон, не рулон, что является важным фактором. За ним ухаживают по полной программе. Нет никаких сомнений, что к чемпионату мира он будет в прекрасном виде.
В целом, стадион готов на 99,9%. Где-то что-то нужно помыть и подкрутить, но это процесс адаптации. Делаем финальные штрихи для того, чтобы в июне встретить чемпионат мира по футболу.
Обошёлся стадион в 15,2 млрд рублей, содержание обойдётся от 200-260 млн рублей», — передаёт слова Меркушкина корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.
Чемпионат.com: последние новости
А. Ребров: всегда приятно увидеться и обменяться рукопожатием с Карпиным Каррера — об интересе «Ювентуса»: очень приятно, но я думаю только о «Спартаке» Каррера: «Спартак» зависит только от самого себя, а титул — от «Локомотива»
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне громят французов53
Сборная России разгромила Францию14
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Федор Емельяненко не посмотрит на бой брата
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании202
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение