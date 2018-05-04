Меркушкин: «Мордовия Арена» готова к чемпионату мира на 99,9% 

Заместитель председателя правительства, министр целевых программ республики Мордовия Алексей Меркушкин рассказал о готовности стадиона «Мордовия Арена» к предстоящему чемпионату мира по футболу.
«Газон находится в хорошем состоянии. В прошлом году мы успели посеять его в правильные сроки. Это родной газон, не рулон, что является важным фактором. За ним ухаживают по полной программе. Нет никаких сомнений, что к чемпионату мира он будет в прекрасном виде.
В целом, стадион готов на 99,9%. Где-то что-то нужно помыть и подкрутить, но это процесс адаптации. Делаем финальные штрихи для того, чтобы в июне встретить чемпионат мира по футболу.
Обошёлся стадион в 15,2 млрд рублей, содержание обойдётся от 200-260 млн рублей», — передаёт слова Меркушкина корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.