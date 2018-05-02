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На стадионе «Самара Арена» укрепляют газон
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На стадионе «Самара Арена» укрепляют газон 

63.ru 36 минут назад
Фото: 63.ru
Газон на стадионе «Самара Арена» отлично перенёс нагрузку первого тестового матча. Об этом сообщила представитель департамента информационной политики Самарской области Анна Ситник.
— Сейчас на поле проводят мероприятия, способствующие росту и укреплению газон. Но он готов хоть сегодня принять еще один футбольный матч, — сообщила Анна Ситник.
Газон регулярно поливают
6 мая на стадионе «Самара Арена» пройдет второй тестовый матч. «Крылья Советов» сразятся с краснодарской «Кубанью». Ожидается, что за игрой будут наблюдать более 40 тысяч зрителей. Все билеты продали.
Как прошла первая игра, вы можете посмотреть в нашем репортаже. 63.ru следил за событием в режиме онлайн.
Летом «Самара Арена» примет 6 игр чемпионата мира по футболу. Во время группового этапа на «Самара Арене» пройдут матчи команд Коста-Рики и Сербии (17 июня), Дании и Австралии (21 июня), России и Уругвая (25 июня), Сенегала и Колумбии (28 июня). На 2 июля назначен матч 1/8 финала, а на 7 июля — один из четвертьфинальных поединков.
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