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С высоты птичьего полета: стадион «Екатеринбург Арена» сняли на видео
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С высоты птичьего полета: стадион «Екатеринбург Арена» сняли на видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На уральском стадионе пройдут 4 матча группового турнира финальной части Чемпионата мира по футболу 2018.
Построенный на Урале центральный стадион «Екатеринбург Арена» был запечатлен на видео.
Уже этим летом на его поле встретятся команды Египта и Уругвая, Франции и Перу, Японии и Сенегала, а также Мексики и Швеции в ходе проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
На видео можно рассмотреть внешний фасад стадиона, а также поле трибуны.
Сооружение было воздвигнуто на месте «Центрального» стадиона. Проект «Екатеринбург Арена» выполнен в стиле сталинского неоклассицизма. Архитекторам удалось сохранить исторический фасад постройки.
На настоящий момент «Екатеринбург Арена» является крупнейшим спортивным сооружением города. Ее площадь составляет 31 тысячу квадратных метров. Стадион вмещает в себя 35 тысяч зрителей.
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