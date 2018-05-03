С высоты птичьего полета: стадион «Екатеринбург Арена» сняли на видео

На уральском стадионе пройдут 4 матча группового турнира финальной части Чемпионата мира по футболу 2018.

Построенный на Урале центральный стадион «Екатеринбург Арена» был запечатлен на видео.

Уже этим летом на его поле встретятся команды Египта и Уругвая, Франции и Перу, Японии и Сенегала, а также Мексики и Швеции в ходе проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

На видео можно рассмотреть внешний фасад стадиона, а также поле трибуны.

Сооружение было воздвигнуто на месте «Центрального» стадиона. Проект «Екатеринбург Арена» выполнен в стиле сталинского неоклассицизма. Архитекторам удалось сохранить исторический фасад постройки.

На настоящий момент «Екатеринбург Арена» является крупнейшим спортивным сооружением города. Ее площадь составляет 31 тысячу квадратных метров. Стадион вмещает в себя 35 тысяч зрителей.