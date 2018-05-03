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«Самара Арена» запустила свой канал в Viber
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«Самара Арена» запустила свой канал в Viber 

Волга Ньюс 34 минуты назад
Фото: Блокнот-Волгоград
Посетители матча ФК «Крылья Советов» — ФК «Кубань» 6 мая смогут узнать обо всем происходящем вокруг стадиона «Самара Арена» и на нем самом из канала оперативного информирования стадиона в Viber — http://vb.me/smr_stadium. Об этом в соцсети сообщают организаторы ЧМ в областной столице.
Подписавшись на канал стадиона, зрители смогут правильно подготовиться к посещению матча: они узнают, как работает стадион в день игры, какие предметы запрещено проносить с собой, где находятся и как работают камеры хранения и пропускные пункты для входа на стадион.
С помощью этих каналов можно будет получить полную информацию о транспортной доступности арены: маршрутах общественного транспорта, в том числе бесплатных, перекрытиях и изменениях схем дорожного движения непосредственно в день матча.
Каналы стадиона созданы Оргкомитетом «Россия — 2018» для оперативного информирования болельщиков матчей Чемпионата мира по футболу FIFA, до турнира они работают в тестовом режиме на русском языке. Во время самого турнира будет запущена версия всех каналов на английском.
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