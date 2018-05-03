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Вести с газона: стадион «Самара Арена» получил канал в Viber
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Вести с газона: стадион «Самара Арена» получил канал в Viber 

63.ru 58 минут назад
Фото: 63.ru
В Самаре запустили сервис для любителей футбола и местных жителей. В месенджере Viber открыли канал, посвященный жизни города в дни игр на стадионе «Самара Арена». Об этом сообщили представители областного правительства.
— Первый блок новостей посвятят матчу «Крылья Советов» — «Кубань», который пройдет в воскресенье, 6 мая, — рассказали в белом доме.
Болельщики смогут узнать режим работы стадиона в день игры, что нельзя брать с собой, где находятся камеры хранения и контрольно-пропускные пункты. Организаторы канала подготовили информацию и о маршрутах общественного транспорта (в том числе и бесплатных шаттлов), перекрытиях дорог и изменениях схем движения.
Пока что сервис работает в тестовом режиме. Во время ЧМ-2018 сообщения будут дублировать на английский язык.
Зрителей второго тестового матча на «Самара Арене» ждет шоу-программа до и после игры. После финального свистка на сцену выйдет певица Ёлка.
Ожидается, что второй тестовый матч станет самым массовым по числу гостей домашним матчем «Крыльев Советов» в XXI веке. Его посетит рекордное количество болельщиков — свыше 40 тысяч человек.
Как прошла первая игра, вы можете посмотреть в нашем репортаже. 63.ru следил за событием в режиме онлайн.
63.ru: последние новости
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