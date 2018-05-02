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Алли: «После поражения в полуфинале с „Манчестер Юнайтед“ хотелось провалиться сквозь землю»
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Алли: «После поражения в полуфинале с „Манчестер Юнайтед“ хотелось провалиться сквозь землю» 

Евро-футбол.Ру 32 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли не скрывает, что все еще разочарован поражением в полуфинале Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" (1:2).
"Я был очень разочарован, это один из тех моментов в футболе, когда хочется провалиться сквозь землю. Мы должны были отреагировать на то поражение, оставаться сильными. Мы набрали очки с «Уотфордом».
Мы будем бороться до последнего, это единственное, что мы сейчас можем сделать, оставаться вместе. Каждый из нас был разочарован вылетом, но мы ответили победой над «Уотфордом», — цитирует Алли официальный сайт «Тоттенхэма».
Алли: «Так больше не может продолжаться»
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