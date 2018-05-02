«Тамбов» оторвался на три очка от «Балтики» в борьбе за плей-офф, «Факел» вылетел в ПФЛ 

В 36-м туре Первенства ФНЛ сыграны ключевые матчи в борьбе за четвёртое место.
"Тамбов" легко разделался с «Тюменью» (3:1), а вот его конкуренты из «Балтики» не смогли дома забить «Шиннику» (0:0) и отстают от зоны плей-офф уже на три очка.
Также в матче двух худших команд «Факел» дома уступил «Томи» (0:1) и первым оформил вылет в ПФЛ.
Протокол игры
Тамбов
Тюмень
(1:0) 44'
(2:0) Часовских Андрей 61'
(3:0) Игнатович Павел 63'
65' Ставпец Александр (3:1)
Вавилин Денис • Рыбин Алексей • Шляков Евгений • Мищенко Михаил • Горбатюк Александр • Трусевич Максим • Шевчук Сергей 65' (Сергеев Иван (65') • Чернышов Олег 75' (Быстров Марат (75') • Игнатович Павел 73' (Дутов Александр (73') • Мурнин Андрей • Гультяев Илья
Запасные: Михалёв Алексей • Часовских Андрей • Дорожкин Денис • Смирнов Олег • Шабанов Святослав
Бучнев Станислав • Маслов Павел • Ненахов Максим • Гузь Дмитрий • Кузнецов Андрей 49' (Степанец Павел (49') • Рябокобыленко Артур 68' (Муллин Камиль (68') • Богатырёв Альберт 47' (Саламатов Никита (47') • Чудин Иван • Юсупов Артём 46' (Лаук Максим (46') • Ставпец Александр • Чуканов Андреа
Запасные: Козлов Александр • Шумилин Сергей • Граб Вячеслав • Глухов Егор
02 мая.
Протокол игры
Балтика
Шинник
Помазан Евгений • Торбинский Дмитрий 55' (Свежов Виктор (55') • Шахов Виталий • Каленкович Виталий • Логашов Арсений • Тишкин Максим • Шешуков Александр 79' (Джалилов Алишер (79') • Григорьев Максим • Касьян Александр • Голышев Павел 63' (Шевчук Денис (63') • Себаи Сенин
Запасные: Яго Сильва • Джалилов Искандар • Почивалин Валерий • Крючков Владислав • Лантратов Илья • Магаль Руслан
Яшин Дмитрий Владимирович • Жестоков Максим • Ятченко Евгений • Чистяков Дмитрий • Нарылков Сергей • Щадин Артём • Шайморданов Марат 88' (Кагермазов Сослан (88') • Земсков Михаил 76' (Безлихотнов Никита (76') • Камилов Владислав 88' (Дроздов Никита (88') • Самойлов Дмитрий • Булия Эдуард
Запасные: Евсеев Павел • Антипин Станислав • Крамаренко Сергей
02 мая.
Протокол игры
Факел
61' Кухарчук Илья (0:1)
Фёдоров Артём • Хайманов Игорь • Молодцов Артём • Осипенко Максим • Семёнов Андрей Игоревич • Мустафин Темур 68' (Арустамян Артур (68') • Мануковский Александр • Кузьмин Максим • Лебеденко Игорь • Алхазов Александр 73' (Рекиш Дмитрий (73') • Амбарцумян Армен 84' (Сердюк Артём (84')
Запасные: Шарифи Махмаднаим • Трунин Илья • Садов Дмитрий • Верулидзе Александр
Мелихов Александр • Микуцкис Томас • Пульич Анте • Иванов Андрей Геннадьевич • Зуйков Сергей • Кухарчук Илья 80' (Кудряшов Павел (80') • Пугин Алексей 63' (Деобальд Павел (63') • Казаев Ян • Померко Алексей • Абдулавов Исламнур 82' (Кузьмичёв Илья (82') • Саная Анзор 75' (Макурин Антон (75')
Запасные: Павленко Александр • Алейников Василий • Шафинский Юрий • Сасин Дмитрий • Гирдвайнис Эдвинас • Мануйлов Роман
02 мая.