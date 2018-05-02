«Тамбов» оторвался на три очка от «Балтики» в борьбе за плей-офф, «Факел» вылетел в ПФЛ

В 36-м туре Первенства ФНЛ сыграны ключевые матчи в борьбе за четвёртое место.

"Тамбов" легко разделался с «Тюменью» (3:1), а вот его конкуренты из «Балтики» не смогли дома забить «Шиннику» (0:0) и отстают от зоны плей-офф уже на три очка.

Также в матче двух худших команд «Факел» дома уступил «Томи» (0:1) и первым оформил вылет в ПФЛ.

Протокол игры

Тамбов

Тюмень

(1:0) 44'

(3:0) Игнатович Павел 63'

02 мая.

Протокол игры

Балтика

Шинник

02 мая.

Протокол игры

Факел

Запасные: Шарифи Махмаднаим • Трунин Илья • Садов Дмитрий • Верулидзе Александр

02 мая.