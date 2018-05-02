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«Тамбов» оторвался на три очка от «Балтики» в борьбе за плей-офф, «Факел» вылетел в ПФЛ
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«Тамбов» оторвался на три очка от «Балтики» в борьбе за плей-офф, «Факел» вылетел в ПФЛ 

Евро-футбол.Ру 32 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В 36-м туре Первенства ФНЛ сыграны ключевые матчи в борьбе за четвёртое место.
"Тамбов" легко разделался с «Тюменью» (3:1), а вот его конкуренты из «Балтики» не смогли дома забить «Шиннику» (0:0) и отстают от зоны плей-офф уже на три очка.
Также в матче двух худших команд «Факел» дома уступил «Томи» (0:1) и первым оформил вылет в ПФЛ.
Протокол игры
Тамбов
Тюмень
(1:0) 44'
(2:0) Часовских Андрей 61'
(3:0) Игнатович Павел 63'
65' Ставпец Александр (3:1)
Вавилин ДенисРыбин АлексейШляков ЕвгенийМищенко МихаилГорбатюк АлександрТрусевич МаксимШевчук Сергей 65' (Сергеев Иван (65') • Чернышов Олег 75' (Быстров Марат (75') • Игнатович Павел 73' (Дутов Александр (73') • Мурнин АндрейГультяев Илья
Запасные: Михалёв Алексей • Часовских Андрей • Дорожкин ДенисСмирнов ОлегШабанов Святослав
Бучнев СтаниславМаслов ПавелНенахов МаксимГузь ДмитрийКузнецов Андрей 49' (Степанец Павел (49') • Рябокобыленко Артур 68' (Муллин Камиль (68') • Богатырёв Альберт 47' (Саламатов Никита (47') • Чудин ИванЮсупов Артём 46' (Лаук Максим (46') • Ставпец Александр • Чуканов Андреа
Запасные: Козлов АлександрШумилин Сергей • Граб Вячеслав • Глухов Егор
02 мая.
Протокол игры
Балтика
Шинник
Помазан Евгений • Торбинский Дмитрий 55' (Свежов Виктор (55') • Шахов ВиталийКаленкович ВиталийЛогашов АрсенийТишкин МаксимШешуков Александр 79' (Джалилов Алишер (79') • Григорьев Максим • Касьян Александр • Голышев Павел 63' (Шевчук Денис (63') • Себаи Сенин
Запасные: Яго Сильва • Джалилов ИскандарПочивалин ВалерийКрючков ВладиславЛантратов ИльяМагаль Руслан
Яшин Дмитрий ВладимировичЖестоков МаксимЯтченко ЕвгенийЧистяков ДмитрийНарылков СергейЩадин АртёмШайморданов Марат 88' (Кагермазов Сослан (88') • Земсков Михаил 76' (Безлихотнов Никита (76') • Камилов Владислав 88' (Дроздов Никита (88') • Самойлов ДмитрийБулия Эдуард
Запасные: Евсеев ПавелАнтипин СтаниславКрамаренко Сергей
02 мая.
Протокол игры
Факел
61' Кухарчук Илья (0:1)
Фёдоров АртёмХайманов ИгорьМолодцов АртёмОсипенко МаксимСемёнов Андрей ИгоревичМустафин Темур 68' (Арустамян Артур (68') • Мануковский АлександрКузьмин МаксимЛебеденко ИгорьАлхазов Александр 73' (Рекиш Дмитрий (73') • Амбарцумян Армен 84' (Сердюк Артём (84')
Запасные: Шарифи Махмаднаим • Трунин Илья • Садов Дмитрий • Верулидзе Александр
Мелихов АлександрМикуцкис Томас • Пульич Анте • Иванов Андрей ГеннадьевичЗуйков Сергей • Кухарчук Илья 80' (Кудряшов Павел (80') • Пугин Алексей 63' (Деобальд Павел (63') • Казаев ЯнПомерко Алексей • Абдулавов Исламнур 82' (Кузьмичёв Илья (82') • Саная Анзор 75' (Макурин Антон (75')
Запасные: Павленко АлександрАлейников ВасилийШафинский ЮрийСасин ДмитрийГирдвайнис ЭдвинасМануйлов Роман
02 мая.
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