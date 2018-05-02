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1943: победная тропа
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1943: победная тропа 

Мир24 28 минут назад
Великая Отечественная война давно закончилась, но разговоры об этой трагической странице прошлого ведутся до сих пор. Люди рассуждают на главные вопросы тех лет. Например, зачем Сталин в 1943 году ликвидировал комиссаров? Или каково было значение возвращения погон и прочих царских званий? В ближайшем выпуске программы «Секретные материалы» 5 мая в 8:20 на телеканале «МИР» наши эксперты попытаются ответить на них. Также мы расскажем о мистической победе на Курской дуге, как лидеры спасались в Тегеране, и какой была дорога на Берлин.
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