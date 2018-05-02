1943: победная тропа

Великая Отечественная война давно закончилась, но разговоры об этой трагической странице прошлого ведутся до сих пор. Люди рассуждают на главные вопросы тех лет. Например, зачем Сталин в 1943 году ликвидировал комиссаров? Или каково было значение возвращения погон и прочих царских званий? В ближайшем выпуске программы «Секретные материалы» 5 мая в 8:20 на телеканале «МИР» наши эксперты попытаются ответить на них. Также мы расскажем о мистической победе на Курской дуге, как лидеры спасались в Тегеране, и какой была дорога на Берлин.

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