Каррагер считает, что Салах превзошел Суареса

"Салах невероятен. Он постоянно обновляет статистические сводки. Он бьёт все рекорды, даже рекорды прошлого века! И делает он это каждую неделю. Потрясающе. Мохамед забивает практически в каждой игре, он последователен. Салах уже превзошёл Суареса. Он исправно забивает в больших поединках. Суарес, вероятно, лучше в своей многоплановости, но таких сезонов, как у Салаха, в истории клуба не очень много" — приводит слова Каррагера Goal.com.