Ещё
Каррагер считает, что Салах превзошел Суареса
Далее:
Читайте также:
Ещё

Каррагер считает, что Салах превзошел Суареса 

Soccer News 29 минут назад
Фото: Soccer News
Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер восхищается вингером Мохамедом Салахом.
"Салах невероятен. Он постоянно обновляет статистические сводки. Он бьёт все рекорды, даже рекорды прошлого века! И делает он это каждую неделю. Потрясающе. Мохамед забивает практически в каждой игре, он последователен. Салах уже превзошёл Суареса. Он исправно забивает в больших поединках. Суарес, вероятно, лучше в своей многоплановости, но таких сезонов, как у Салаха, в истории клуба не очень много" — приводит слова Каррагера Goal.com.
Soccer News: последние новости
Клопп ждет феерического матча с "Ромой" Гари Невилл назвал идеальную кандидатуру на замену Моуринью Васкес: "Реал" был лучше "Баварии", поэтому и победил"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Конец карьеры уже близко»10
Кокорин пошутил над Дзюбой7
Вандалы изуродовали лицо Боярского50
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Зидан одобрил трансфер Салаха
Видео
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение