Анатолий Бышовец: «Семин о „пятой колонне“? Все это не отражается на игре»

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец оценил ситуацию в борьбе за золото чемпионата России и прокомментировал слова Юрия Семина после поражения от «Краснодара» (0:2) в матче 28-го тура РФПЛ: «У нас есть пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы Семин продолжал дальше».

— Думаю, что шансы «Локо» стать первым по-прежнему достаточно велики, — говорит Бышовец. — Да, железнодорожникам предстоит сложная встреча с "Зенитом" , но есть еще игра против «Арсенала» на выезде. Несмотря на то, что на сегодня туляки выглядят конкурентоспособно, считаю, что лидеру по силам справиться с командой Божовича. Смущает то, что красно-зеленые сами заставили себя нервничать на финише. Объективно, «Локомотив» должен был побеждать «Ахмат» и «Уфу» в предыдущих турах. Уровень футболистов у москвичей достаточен для того, чтобы выигрывать у таких соперников, а не делать ничьи. Можно было предположить, что у «Локо» возникнут сложности против «Краснодара». И гости действительно не смогли найти контригру, средняя линия действовала не очень креативно, в атаке люди не сумели реализовать свои скоростные и индивидуальные качества.

— ЦСКА и "Спартак" способны воспользоваться проблемами «Локомотива»?

— Армейцам по силам обогнать лидера в случае, если железнодорожники допустят осечки в последних матчах. «Спартак» может повторить прошлогодний подвиг, но смущает обстановка внутри и вокруг команды. Тем не менее, не думаю, что это окажет влияние на результаты красно-белых в последних турах. Считаю, что ситуация в «Спартаке» как раз способствует тому, чтобы коллектив сплотился и забыл о личных обидах.

— Как полагаете, что имел в виду Семин, говоря о «пятой колонне»?

— Может быть, у него есть проблемы в общении с руководством, но пока мы видим, что стороны находят компромисс. Данный фактор имеет место быть, но он не является ключевым — не думаю, что напряженность в отношениях с клубными боссами влияют на то, что происходит на футбольном поле. Случается, что президенты влияли на игроков, но очень сильно сомневаюсь, что сегодня в «Локо» есть подобное. Я работал с Мутко, Ахметовым (президент «Шахтера» — Прим. «СЭ»), в Португалии с самым богатым человеком Маритиму, в общем, со многими руководителями клубов и федераций. Однажды меня спросили, с кем тяжелее всего, я ответил: «Мне сложнее всего работать с президентом, который хочет быть главным тренером». (Иван ТОРОПЦЕВ)