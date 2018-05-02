Жезус: «Я не ощущаю никакого давления, я живу мечтой»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус не считает, что профессия футболиста сложна и на игроков оказывается сильное давление.

"Я не ощущаю никакого давления, я живу мечтой. Ни за что не назвал бы это давлением. Есть много других профессий, которые можно так охарактеризовать. Обычные рабочие просыпаются в 6 утра и идут на работу, воспитывают нескольких детей, зарабатывая минимальную зарплату. Вот где давление.

Для нас все совсем иначе. Конечно, мы ощущаем необходимость всегда побеждать, достигать клубные цели, но это не давление. Это удовольствие — играть, мы делаем это из любви к футболу. Я тоже это делаю из любви. Это невероятно, когда ты можешь жить своей мечтой", — цитирует Жезуса официальный сайт «Сити».

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