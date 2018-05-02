Портал ISS Hockey (International Scouting Services) опубликовал новую версию ежемесячного рейтинга самых перспективных игроков предстоящего драфта НХЛ.
Список из 31 хоккеиста возглавляет 18-летний шведский защитник Расмус Далин из «Фрелунды». На второй строчке рейтинга 18-летний российский форвард клуба ОХЛ «Бэрри» Андрей Свечников.
В рейтинг попали еще три россиянина. Это 17-летний нападающий «Локомотива» Григорий Денисенко, который прошлый сезон провел в «Локо» в МХЛ (18-е место), 18-летний защитник клуба WHL «Ред Дир Ребелз» Александр Алексеев (24-е место), а также 17-летний нападающий Кирилл Марченко, в прошлом сезоне выступавший за «Югру» (два матча в КХЛ) и «Мамонтов Югры» в МХЛ.
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