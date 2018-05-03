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Сборная России по хоккею провела первую тренировку в Дании
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Сборная России по хоккею провела первую тренировку в Дании 

Российский стадион 32 минуты назад
Фото: Российский стадион
2 мая сборная России по хоккею прибыла в Копенгаген, где вскоре стартует на чемпионате мира — 2018.
Команда провела первую ледовую тренировку на «Роял Арене», где проведет матчи группового этапа турнира.
Первый матч на турнире сборная проведет 4 мая против Франции. Стартовое вбрасывание состоится в 17:15 по московскому времени.
Алексей Жамнов, старший тренер:
— Хорошо, что покатались на основной арене — будем понимать, чего ждать ото льда. Сегодня был только первый день — в дальнейшем будет лучше.
— Сборная России оказалась первой, кто опробовал местный лед.
— В том-то и дело. Первыми тяжело проверять лед — видно, что он еще мокрый. Надеюсь, в дальнейшем будет лучше. Все-таки под него клали краску — это надо учитывать.
— Почему решили тренироваться сразу после прилета в Данию? Ребята не чувствуют себя уставшими?
— Нет, все нормально. Я считаю, правильно выйти на лед и «выгнать сок», пропотеть. Наоборот, хорошо, что ребята продышались.
— Сколько игроков будете заявлять завтра?
— Мы пока не планируем ничего объявлять — у нас пока есть на это время. Огласим состав за два часа до первой игры — до последнего будем его обдумывать.
— Что скажете о готовности сыграть Никиты Гусева и Кирилла Капризова?
— Это наша внутренняя кухня, и пока мы ждем все данные от наших врачей. Посмотрим, как все будет складываться.
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