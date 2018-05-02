Алан Агузаров: «К Ташаеву есть немалый интерес со стороны других клубов»

Алан Агузаров, менеджер, оказывающий юридическое сопровождение полузащитнику «Динамо» Александру Ташаеву , прокомментировал «СЭ» информацию о том, что летом футболист может перейти в "Зенит" . В нынешнем сезоне 23-летний хавбек провел в премьер-лиге 25 матчей, забил семь голов и отдал пять результативных передач. По данным «СЭ», «Зенит» проявляет серьезный интерес к игроку, а сумма трансфера может составить около шести миллионов евро, учитывая выплаты клубу и иные отчисления.

— Говорил до этого и повторю сейчас, что решать — оставаться или нет — мы будем после завершения чемпионата. Не хочу говорить о конкретных клубах, но заинтересованность в Саше, конечно же, есть и она немаленькая.

Зимой мы не ушли из «Динамо» по двум причинам. Первая — это главный тренер. В первую очередь именно благодаря Хохлову Саша так прибавил. К сожалению, с уходом Черчесова из «Динамо», у которого Александр и начал играть на высоком уровне, и до прихода Хохлова у Саши не было нормального тренера, который элементарно не мешал бы ему показывать то, что он может.