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Алан Агузаров: «К Ташаеву есть немалый интерес со стороны других клубов»
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Алан Агузаров: «К Ташаеву есть немалый интерес со стороны других клубов» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Алан Агузаров, менеджер, оказывающий юридическое сопровождение полузащитнику «Динамо» Александру Ташаеву, прокомментировал «СЭ» информацию о том, что летом футболист может перейти в "Зенит". В нынешнем сезоне 23-летний хавбек провел в премьер-лиге 25 матчей, забил семь голов и отдал пять результативных передач. По данным «СЭ», «Зенит» проявляет серьезный интерес к игроку, а сумма трансфера может составить около шести миллионов евро, учитывая выплаты клубу и иные отчисления.
— Говорил до этого и повторю сейчас, что решать — оставаться или нет — мы будем после завершения чемпионата. Не хочу говорить о конкретных клубах, но заинтересованность в Саше, конечно же, есть и она немаленькая.
Зимой мы не ушли из «Динамо» по двум причинам. Первая — это главный тренер. В первую очередь именно благодаря Хохлову Саша так прибавил. К сожалению, с уходом Черчесова из «Динамо», у которого Александр и начал играть на высоком уровне, и до прихода Хохлова у Саши не было нормального тренера, который элементарно не мешал бы ему показывать то, что он может.
Вторая причина — это преданность Ташаева клубу, желание не уходить из команды в сложный момент и сделать все возможное, чтобы команда сохранила прописку в элите. Его контракт составлен так, что особых проблем уйти у нас не будет. По окончании сезона мы сядем с Сашей и его отцом и решим, каким видим свое будущее и где, — сказал Агузаров. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
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