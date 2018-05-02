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Почему вы должны увидеть Кубок Молодежной лиги по волейболу
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Почему вы должны увидеть Кубок Молодежной лиги по волейболу 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Награды главной волейбольной лиги страны распределены, но это не значит, что сезон можно закрывать. Многие, конечно, так и сделают, но будут не правы. Ведь с 3 по 9 мая во Дворце спорта «Динамо» на улице Лавочкина пройдет розыгрыш Кубка Молодежной лиги, в котором примут участие восемь сильнейших команд по результатам молодежного чемпионата России.
Они будут разделены на две группы. В квартете «А» сыграют новосибирский «Локомотив-ЦИВС», «Белогорье-2» из Белгорода, хозяева Кубка «Динамо-Олимп» и новоуренгойский «Факел». В группе «В»: нижневартовский «Университет», новокуйбышевская «Нова-2», кемеровский «Кузбасс-2» и «Енисей-2» из Красноярска.
Как вы понимаете, все это молодежки клубов, выступающих в Суперлиге, где сезон уже закончен. А это значит, что все самые крутые молодые волейболисты, игравшие в основе, освободились и смогут сыграть в Кубке Молодежной лиги. И это дает возможность увидеть будущее нашего волейбола.
Просто приходите на матчи и через несколько лет, когда кто-то из этих парней пробьется в главную сборную, вы сможете сказать друзьям: «А ведь я помню, как он еще в молодежке играл». Смотреть, как растут спортсмены — это всегда большое удовольствие.
Не говоря уже о том, что молодежный спорт по накалу, принципиальности и эмоциональности борьбы во многом превосходит профессиональный.
Парни выходят на площадку и бьются, чтобы расти, доказывать, что у них есть будущее в спорте, а не для того, чтобы заработать денег. Да и вообще молодых спортсменов многое объединяет с болельщиками. В первую очередь — любовь к игре.
В российском молодежном волейболе давно сложились принципиальные противостояния. То же «Динамо-Олимп» имеет особенный настрой на Кубок. В прошлом розыгрыше москвичи вынесли всех на групповой стадии, а потом на кураже зашли в финал, где в сумасшедшем пятисетовом матче проиграли «Локомотиву-ЦИВС». Сейчас эти команды оказались в одной группе.
За «Динамо» наверняка сыграют прошлогодние лидеры, которые нынешний сезон провели в основе: либеро Алексей Чанчиков, диагональный Дмитрий Яковлев и доигровщик Денис Антонов. Новосибирск может укрепиться доигровщиком Евгением Волковым, но вряд ли будет это делать. У «Локомотива» очень сыгранная молодежная команда, которая в этом году уже победила в чемпионате России.
Тогда в финале шести москвичи дважды проиграли новосибирцам, но единственными из всех навязали борьбу и однажды довели дело до тай-брейка. Всех остальных «Локомотив-ЦИВС» убрал под ноль, даже не заметив. Можно не сомневаться, что «Динамо-Олимп» вновь зарубится против Новосибирска и попытается взять Кубок Молодежной лиги.
Кстати, за «Белогорье-2» сыграет сын завершившего карьеру Сергея Тетюхина. 17-летний Паша уже сыграл с отцом в матче Суперлиги и стал одним из лучших игроков прошлогоднего юниорского чемпионата мира. Судя по всему, природа на нем, как на детях гениев, не отдохнула. Увидеть продолжателя династии — вот еще один повод оказаться на трибунах ДС «Динамо» на улице Лавочкина с 3 по 9 мая.
НЕ ПРОПУСТИТЕ!
РАСПИСАНИЕ КУБКА МОЛОДЕЖНОЙ ЛИГИ
3 мая, четверг: 16.00 «Локомотив-ЦИВС» — «Факел-2» 16.00 «Университет» — «Енисей-2» 18.00 «Белогорье-2» — «Динамо-Олимп» 18.00 «Нова-2» — «Кузбасс-2» 4 мая, пятница: 16.00 «Локомотив-ЦИВС» — «Белогорье-2» 16.00 «Енисей-2» — «Кузбасс-2» 18.00 «Факел-2» — «Динамо-Олимп» 18.00 «Университет» — «Нова-2» 5 мая, суббота: 16.00 «Белогорье-2» — «Факел-2» 16.00 «Нова-2» — «Енисей-2» 18.00 «Динамо-Олимп» — «Локомотив-ЦИВС» 18.00 «Кузбасс-2» — «Университет»
7 мая, понедельник:
16.00 1/4 финала
16.00 игра за 5-8 места
18.00 1/4 финала
18.00 игра за 5-8 места
8 мая, вторник:
16.00 1/2 финала
16.00 игра за 5-8 места
18.00 1/2 финала
18.00 игра за 5-8 места 9 мая, среда: 13.00 игра за 7-8 места 17.00 игра за 5-6 места 17.00 игра за 3-4 место 19.00 игра за 1-2 место
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