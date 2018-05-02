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Сурков завоевал золото ЧЕ по греко-римской борьбе
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Российские борцы завоевали три золота на ЧЕ за день
Российские борцы завоевали три золота на ЧЕ за день

Сурков завоевал золото ЧЕ по греко-римской борьбе 

Советский спорт 1 час назад
Сурков в финальной схватке победил грузина Шмаги Болквадзе на туше.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе проходит в Каспийске с 30 апреля по 6 мая.
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