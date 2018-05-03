Ещё
Маскерано впервые за 8 лет забил с игры. Видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Маскерано впервые за 8 лет забил с игры. Видео 

Спорт-Экспресс 46 минут назад
Защитник «Хэбэй Чайна Форчун» Хавьер Маскерано в матче 1/8 финала Кубка Китая против «Шаньдун Лунэн» (2:3) отметился голом. Для 33-летнего аргентинца этот мяч стал первым за восемь лет, забитым с игры.
Напомним, Маскерано перешел в китайский клуб из «Барселону», за которую провел 334 мяча, забив 1 мяч (26 апреля 2017 года он реализовал пенальти в ворота «Осасуны». — Прим. «СЭ»). Предыдущий мяч с игры южноамериканец забил в ворота «Рединга» (2:1), выступая за «Ливерпуль». В общей сложности на счету Маскерано 9 мячей.
CURIOSIDADES | Javier Mascherano marcó su primer gol con la camiseta del Hebei China Fortune. No hay dudas, el relator fue clarísimo. pic.twitter.com/Br1pzkN1qf
— Clubes Porteños (@ClubesPortenos) 3 мая 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
Все билеты на матчи группового турнира ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде раскуплены Луиз Адриану: "Чемпионская гонка? "Спартаку" нужно побеждать" Экс-нападающий "Рубина" Девич стал обладателем Кубка Лихтенштейна
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин заявил о готовности к ЧМ-201841
Долги не пускают футбольную Россию в Европу8
18-летняя регбистка погибла по время матча10
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Липницкая удивила откровенным фото15
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение