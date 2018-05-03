Маскерано впервые за 8 лет забил с игры. Видео

Защитник «Хэбэй Чайна Форчун» Хавьер Маскерано в матче 1/8 финала Кубка Китая против «Шаньдун Лунэн» (2:3) отметился голом. Для 33-летнего аргентинца этот мяч стал первым за восемь лет, забитым с игры.

Напомним, Маскерано перешел в китайский клуб из «Барселону», за которую провел 334 мяча, забив 1 мяч (26 апреля 2017 года он реализовал пенальти в ворота «Осасуны». — Прим. «СЭ»). Предыдущий мяч с игры южноамериканец забил в ворота «Рединга» (2:1), выступая за «Ливерпуль». В общей сложности на счету Маскерано 9 мячей.

CURIOSIDADES | Javier Mascherano marcó su primer gol con la camiseta del Hebei China Fortune. No hay dudas, el relator fue clarísimo. pic.twitter.com/Br1pzkN1qf

— Clubes Porteños (@ClubesPortenos) 3 мая 2018 г.