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«Барселона» вспомнила об издевательствах над «Реалом» в преддверии Эль Класико
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«Барселона» вспомнила об издевательствах над «Реалом» в преддверии Эль Класико 

Soccer News 53 минуты назад
Фото: Soccer News
«Барселона» представила ролики с крупными победами над мадридский "Реала" в преддверии матча 36-го тура чемпионата Испании против королевского клуба.
Каталонцы вспомнили о победах над «Реалом» (6:2) в 2009 году, а также 3:0 в 2005-м.
Видео: «Барселона» громит «Реал».
#ElClásico 2004-05 ⚽️ Barça 3-0 Real Madrid @setoo9, @The_real_Gio & @10Ronaldinho Força Barça! pic.twitter.com/lrtVD7lDcx
— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 2 мая 2018 г.
Hoy hace 9 años… ❤#ElClásico pic.twitter.com/09wDmRFR0A
— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 2 мая 2018 г.
Напомним, что в первом круге «Барселона» разгромила «Реал» на выезде со счетом 3:0.
После 35 туров «Барселона» уже обеспечила себе чемпионский титул и выйдет на матч с «Реалом» в ранге нового победителя Ла Лиги.
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