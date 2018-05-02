«Барселона» вспомнила об издевательствах над «Реалом» в преддверии Эль Класико

«Барселона» представила ролики с крупными победами над мадридский "Реала" в преддверии матча 36-го тура чемпионата Испании против королевского клуба.

Каталонцы вспомнили о победах над «Реалом» (6:2) в 2009 году, а также 3:0 в 2005-м.

Видео: «Барселона» громит «Реал».

#ElClásico 2004-05 ⚽️ Barça 3-0 Real Madrid @setoo9, @The_real_Gio & @10Ronaldinho Força Barça! pic.twitter.com/lrtVD7lDcx

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 2 мая 2018 г.

Hoy hace 9 años… ❤#ElClásico pic.twitter.com/09wDmRFR0A

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 2 мая 2018 г.

Напомним, что в первом круге «Барселона» разгромила «Реал» на выезде со счетом 3:0.

После 35 туров «Барселона» уже обеспечила себе чемпионский титул и выйдет на матч с «Реалом» в ранге нового победителя Ла Лиги.