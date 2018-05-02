Ещё
В акваториях ряда городов России вводятся усиленные меры безопасности
Далее:
Читайте также:
Ещё
Российские борцы завоевали три золота на ЧЕ за день
Российские борцы завоевали три золота на ЧЕ за день

В акваториях ряда городов России вводятся усиленные меры безопасности 

Российская Газета 51 минуту назад
Фото: Российская Газета
Будет ограничена перевалка опасных грузов в акватории Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Волгограда, Казани, Нижнего Новгорода, но только рядом со стадионами и фан-зонами, предназначенными для чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Ограничения введут не на два месяца, а лишь до и после проведения матчей.
В минтрансе уточнили, что речь идет о химических веществах, которые могут вызвать острые и хронические заболевания или даже гибель человека, либо о биологических веществах, неблагоприятно воздействующих на людей, сельскохозяйственных животных и растения, а также на окружающую природную среду. На нефть и нефтепродукты требования указа не распространяются.
Пассажирам стоит учесть, что на транспорте, на территориях одиннадцати городов, где будут проводить чемпионат мира по футболу FIFA 2018, введен запрет оборота (за исключением хранения, изъятия) оружия и патронов, взрывчатых веществ и материалов промышленного назначения и изделий, их содержащих. Это касается и провоза спортивного, охотничьего оружия. С ним не допустят в поезд, автобус и самолет.
Кроме того, в регионах, на территориях которых вводятся усиленные меры безопасности, установлен особый порядок проведения собраний, митингов, других массовых мероприятий, которые не запланированы в рамках проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
Где пройдут матчи
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 будет проходить в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске и Сочи.
Российская Газета: последние новости
Видео: Можно ли прострелить ведро с песком из пистолета Ярыгина В почтовых отделениях усилят меры безопасности Песков ответил критикам МЧС
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Конец карьеры уже близко»14
«Ливерпуль» назвал условия продажи Салаха
Вандалы изуродовали лицо Боярского51
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Липницкая удивила откровенным фото15
Видео
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение