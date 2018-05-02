В акваториях ряда городов России вводятся усиленные меры безопасности

Будет ограничена перевалка опасных грузов в акватории Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Волгограда, Казани, Нижнего Новгорода, но только рядом со стадионами и фан-зонами, предназначенными для чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Ограничения введут не на два месяца, а лишь до и после проведения матчей.

минтрансе уточнили, что речь идет о химических веществах, которые могут вызвать острые и хронические заболевания или даже гибель человека, либо о биологических веществах, неблагоприятно воздействующих на людей, сельскохозяйственных животных и растения, а также на окружающую природную среду. На нефть и нефтепродукты требования указа не распространяются.

Пассажирам стоит учесть, что на транспорте, на территориях одиннадцати городов, где будут проводить чемпионат мира по футболу FIFA 2018, введен запрет оборота (за исключением хранения, изъятия) оружия и патронов, взрывчатых веществ и материалов промышленного назначения и изделий, их содержащих. Это касается и провоза спортивного, охотничьего оружия. С ним не допустят в поезд, автобус и самолет.

Кроме того, в регионах, на территориях которых вводятся усиленные меры безопасности, установлен особый порядок проведения собраний, митингов, других массовых мероприятий, которые не запланированы в рамках проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Где пройдут матчи

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 будет проходить в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске и Сочи.