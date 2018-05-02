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Кафу: «Рома» может найти слабости «Ливерпуля», если забьет быстрый гол»
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Кафу: «Рома» может найти слабости «Ливерпуля», если забьет быстрый гол» 

SPORT24.ru 51 минуту назад
Бывший игрок «Ромы» Кафу верит, что для вскрытия слабостей «Ливерпуля» римлянам надо забить быстрый гол.
”Трудно сказать, что у кого-то из соперников есть слабые места, ведь оба клуба очень хорошо выступают в этом сезоне и в своих чемпионатах, и в Лиге чемпионов. Они вышли в полуфинал, у таких команд трудно найти слабости. «Ливерпуль» провел 30 сокрушительных минут в первом матче, за которые забил 5 голов. Но «Рома» смогла забить дважды на «Энфилде» всего за 7 минут в конце матча. Если мы сможем забить быстрый гол, то можем найти слабости у «Ливерпуля», — цитирует Кафу Roma TV.
2 мая «Рома» и «Ливерпуль» проведут ответный матч полуфинала Лиги чемпионов. Первую встречу англичане выиграли со счетом 5:2.
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