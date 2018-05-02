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Феллайни: «В прошлом году я дважды просил клуб продлить со мной контракт, но десять раз я просить не буду»
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Феллайни: «В прошлом году я дважды просил клуб продлить со мной контракт, но десять раз я просить не буду» 

Евро-футбол.Ру 48 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни рассказал о том, почему не продлевает контракт с клубом.
"Есть несколько клубов, проявляющих ко мне интерес. Я в ожидании, что произойдет.
В прошлом году клуб не продлил со мной контракт, теперь я в сильной позиции, особенно после того, как Моуринью сказал, что хочет сохранить меня. В прошлом году я подошел к тренеру и сказал, что хочу новый контракт. Затем я подошел еще раз. Но десять раз я просить не буду.
После этого я стал важен для команды, а хороший игрок стоит около 50 млн евро. Клуб знает, что ошибся в отношении ко мне", — цитирует Феллайни Sky Sports.
По информации источника, бельгиец открыт к любым предложениям, и не видит проблем в переезде в Китай. Летом у Феллайни оканчивается контракт с «МЮ».
Феллайни требует от «МЮ» двухлетний контракт
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