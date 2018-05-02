Павлов: надо извиниться перед болельщиками, у «Ротора» многое не получилось

Главный тренер «Ротора-Волгоград» Сергей Павлов поделился своими впечатлениями после поражения со счётом 0:2 от «Крыльев Советов» в 36-м туре ФНЛ.

«Играли с одной из лучших команд ФНЛ и дали им большую фору в два мяча. «Крылья» потом играли по счёту, и нам стало сложно им противостоять. При счёте 1:2 игра спасалась. У нас были классные моменты, но они не завершились голами. Во втором тайме пошли замены, которые не усилили игру.

Соперник полностью заслужил победу, они играли правильно и организованно, взяв игру под контроль. Понимали, что соперник хорошо играет в атаке и умеет использовать стандартные положения. Два мяча, которые мы пропустили, стали следствием наших грубейших ошибок. Мы же сами немного неправильно играли в середине, была какая-то нервозность, хотя и создали несколько стопроцентных моментов.

Останется ли «Ротор» в ФНЛ? Мы до сих пор не зависим ни от кого, зависим только от себя. У нас сейчас два дня на подготовку, и мы летим в Томск. Посмотрим, у кого какие травмы, будем с парнями разговаривать. У нас нет выбора теперь. В обоих матчах надо играть только на победу.

Я считаю, что все команды нам по силам, всё зависит от того, кто и в какой форме находится в данный момент и в данный час. Очень жаль, что проиграли «Олимпийцу» и «Крыльям». К сожалению, сегодня просто мяч не шёл в ворота. Соперник должен был вымучить свои моменты, а мы дали им забить лёгкие голы.