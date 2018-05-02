Борец Сурков посвятил победу на ЧЕ в Дагестане Мамиашвили и брату-близнецу

КАСПИЙСК, 2 мая. / ТАСС /. Российский борец греко-римского стиля Артем Сурков посвятил золотую медаль чемпионата Европы президенту Федерации спортивной борьбы России Михаилу Мамиашвили , тренерам и брату-близнецу. Об этом Сурков рассказал журналистам после победы на турнире в весовой категории до 67 кг.

"Мне в первую очередь приятно, что я не подвел сборную, личного тренера, нашего тренера сборной, хотел всех порадовать. Эта победа особенная, я посвящаю ее всем, кто нам помогал — президенту Федерации спортивной борьбы России Михаилу Мамиашвили, всем нашим тренерам, и своему брату— двойняшке, которые приехал сюда за меня поболеть", — рассказал борец.

Сурков отметил, что команда борцов греко-римского стиля сделала выводы из неудачного выступления на прошлом чемпионате Европы в сербском Нови-Сад, где они завершили выступление с одним золотом, одним серебром и четырьмя бронзовыми наградами.

"Мы сделали вывод после прошлого чемпионата Европы, неплохо поборолись на этом турнире — уже третье золото, идем неплохо, — отметил Сурков. — Я сегодня как следует настроился перед финалом — это опытный соперник, призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро, так что был готов отбороться все шесть минут".

Для российской команды это золото стало третьим на чемпионате в Каспийске, ранее победу на турнире одержали Роман Власов (до 77 кг) и Сергей Емелин (до 60 кг).

Соревнования борцов греко-римского стиля завершаются в Каспийске 2 мая, турнир завершится 6 мая.