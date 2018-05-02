Гол оптимизма в ворота пессимизма

Нынешняя публикация, ее начало, словно продолжение предыдущей 100-й, где было обещано отвлечься от проблем, негатива и порадовать чем-то необыкновенным и веселеньким. С первым, думаю, получилось — 1 июля стартует кругосветка яхтсменов-одиночек с участием нашего мастера гонок под парусами Игоря Зарецкого. Соревнование редкостное, лишь второе с интервалом в полвека. А вот относительно радостного… Как-то цифра 101 не вызывает положительных эмоций по известным причинам (печальной памяти 101-й километр). Тем не менее, давайте улыбнемся, повод есть…

Помните осьминога Пауля, который предсказывал результаты матчей футбольной сборной Германии на домашнем чемпионате мира? Почему бы нам не последовать этому примеру в канун мундиаля-2018? Подобным вопросом озадачились подмосковные болельщики, в частности жители Химок, и выдвинули в оракулы сразу три кандидатуры животных: лося Яшу, гуся Евгения и кенгуру Снежка. Однако нужен один. Кто из них? На ком бы вы остановились, уважаемые читатели?

Слегка позабавились? Ну, хватит шуток. Организаторам FIFA World Cup Russia 2018, а по-нашенски — предстоящего мирового футбольного первенства, не до них, они отказались от подобных действий, всяких там гаданий, вызывающих улыбку, и всерьез — дело ведь нешуточное — решили заранее исследовать влияние мундиаля на экономическую, социальную и экологическую сферу, призвав для предварительного анализа одну известную зарубежную фирму (если не ошибаюсь — «Маккензи»), специализирующуюся на подобных вещах.

Эти данные, если эксперты не ошибаются, и их уверенность, если не на сто процентов, но близко к ним, не могут не радовать. И, кстати, Московская область, коль она упомянута, выглядит весьма благоприятно с точки зрения вклада в подготовку и проведение, безусловно, самых главных соревнований нынешнего спортивного года. Подмосковье, помимо российской команды, готовится гостеприимно встретить сборные Аргентины (Месси!), Бельгии, Мексики, Перу, Португалии (Роналду!), Туниса, Франции, а также Ирана, которая раньше других — уже 5 июня — начнет сбор в Баковке. (Эх, еще бы завлечь Египет с Салехом и Уругвай с Санчесом, наших соперников в подгруппе). На территории региона для участниц чемпионата построены заново либо полностью реконструированы 17 тренировочных баз, расположенных в самых разных районах. Они послужат потом их жителям — в этом и заключено важнейшее, ключевое, зерно социального проекта, который в том числе несет в себе мундиаль.

Естественно, появление таких объектов плюс развитие в разных направлениях (дороги, аэропорты и др.) инфраструктуры повлекло за собой создание новых рабочих мест. В целом, если обратиться ко всем местам, принимающим чемпионат, их количество увеличилось на 220 тысяч. Как это почувствовали люди? Весьма ощутимо, их доход пополнился более чем на 400 миллиардов рублей! Жить стало лучше, жить стало веселей? Даже если это коснулось какой-то части населения — и то успех социальной сферы, который, конечно же, необходимо развивать, чтобы жить лучше, веселее было всем.

С другой стороны, а точнее в комплексе, кроме колоссального социального значения, мундиаль — это еще и позитивные изменения в экономике, ощутимый экономический эффект, работа не только предыдущего (подготовительного) и сегодняшнего дня, но и на отдаленную перспективу, дальнейший импульс к движению вперед в реализации еще не осуществленных, но запланированных проектов сразу во многих регионах (Подмосковье — лишь один из них), заметил Аркадий Дворкович. Эти слова заставили вспомнить и вернуться к опыту подготовки Олимпийских зимних игр в Сочи. С чего мы, Россия, говоря языком спорта, стартовали и что получили на финише. Великолепный Олимпийский парк с сооружениями архитектурной ценности, заполняемые практически круглый год разными соревнованиями, включая «Формулу 1», преображенная Красная Поляна со ста с лишним километрами горнолыжных трасс, отели, дороги, транспортные развязки, аэропорт, безбарьерная среда. Мало?..

Вот еще одна из «футбольных» цифр — и она впечатляет: масштабные — в течение нескольких лет — подготовительные работы (о них, в частности рассказали присутствовавшие на встрече представители Самары и Саранска) обернутся, как вытекает из исследования, в суммарном влиянии чемпионата на ВВП России за 2013 — 2018 годы в размере 867 миллиардов рублей, что составляет почти 1% годового прироста этого самого ВВП (заметим на полях, что даже 0,1 — 0,2% считаются вполне приемлемым показателем…). При этом в последующие 5 лет — как материальное наследие мундиаля — ежегодно госказна должна дополнительно заполучать 150 — 210 миллиардов рублей. Неплохо!

Не сетуйте, если «огорошим» еще несколькими цифрами, существенно влияющими на экономику. Особняком стоит туризм. Нынешним летом мы ждем на чемпионат полмиллиарда иностранных болельщиков, их туристический вояж может принести еще 120 миллиардов рублей, а это примерно 14% общего эффекта и эффективности турнира, иначе говоря, туризм превзойдет влияние инвестиций и операционных расходов на подготовку чемпионата в 2018 году. Недурно! А вместе, суммарно, они и являются практически двумя основными источниками увеличения ВВП.

Разумеется, что касается этого самого ВВП, все познается в сравнении. С предыдущими мундиалями. И тут, по предварительным оценкам, мы выглядим предпочтительнее турниров в Бразилии, ЮАР, Южной Корее, лишь незначительно уступаем Японии.

Здесь позвольте сделать разрыв, чтобы заглянуть в старый блокнот с пометками с FIFA чемпионата мира-2006; нахожу ответ знаменитого Франца Беккенбауэра , который был президентом Оргкомитета, на вопрос: «Можете опровергнуть порой бытующее мнение, что турниры такого уровня — сплошные убытки, невосполнимые затраты?».

— Попробую… Мы, Германия, не жаловались и до чемпионата на спортивную инфраструктуру, тем не менее, в процессе подготовки получили наглядную прибыль в виде новых шикарных или полностью перестроенных, с учетом времени, стадионов. Таких объектов оказалось почти 20. Это одна сторона дела. Другая — доходы в денежном выражении от посещаемости матчей, продажи сувениров и т.д. Вы сами видели: что ни игра — ни одного пустующего места. Миллионы приезжих болельщиков. По самым скромным оценкам, Германия выручит от чемпионата столько, что не только покроет все расходы, но и будет в прибыли, а это миллиарды евро. Оглашаю вам предварительные расчеты министерства экономики , и я согласен с ними. Я уже не говорю об отдаче от телевидения, сотрудничества с крупнейшими компаниями-спонсорами и т.д. Существенная, надо сказать, прибавка.

Прибавку эту (выпитого, съеденного и прочего) я видел собственными глазами, побывав почти во всех городах, что принимали чемпионат. За месяц крупные магазины фактически сделали двойной товарооборот. В Берлине, к примеру, для болельщиков вдвое удлинили (до двух километров) «золотую милю», начинавшуюся от Бранденбургских ворот. На период турнира в германской столице «оседало» более полумиллиона человек, каждый день они заносили в казну вместе с оплатой за отель, употребленное в преогромном количестве пиво под традиционную немецкую закуску (колбаски, сосиски, свиную рульку), купленными сувенирами и др. десятки миллионов евро. Каждый день! Каюсь, тут есть и мой скромный вклад. Как в Мюнхене, в той самой пивной (понятно какой), не испробовать знаменитого баварского напитка. Теперь готов пополнить бюджет родной страны, правда, пиву предпочитаю нечто более крепкое…

Вот и считайте — выгодно принимать у себя такие состязания, вкладываться в них, получая на выходе такую выгоду. Не забудьте то, о чем свидетельствовал Франц Беккенбауэр. Но ведь помимо спортивной совершенствовалась и инфраструктура транспортная, в целом городская. Возвращаюсь в олимпийский Сочи — с победным голом оптимизма в ворота пессимизма…

Да, футбол в наше время прочно привязан к экономике, это могучая индустрия. И с тем, насколько стабильны успехи на зеленом поле, не случайно нередко связывают темпы роста ежегодного ВВП. Бытует утверждение: в стране, выигравшей мировой чемпионат, ВВП поднимается чуть ли не на 0,7 процента, а в уступившей «Золотой кубок», наоборот, падает на 0,3 процента. Привожу эти цифры с неким намеком, хотя, объективности ради, видеть нашу сборную среди четвертьфиналистов, согласитесь, уже успех, а уж на призовом месте… Впрочем, что там юношей питает? Ах, да, надежда. Надеемся и ждем.

Пока писался этот материал, поступило сообщение из Самары: стадион, кстати, самый крупный из всех, возведенных к чемпионату, его площадь — 156 тысяч кв. м, а высота — 60 м, получил разрешительный паспорт на ввод в эксплуатацию. Таким образом, все арены для мундиаля-2018 готовы!

"Самара — арена" внешне весьма похожа на космический корабль. И это тоже символ. Того, что нас ждет поистине космическое соревнование, которое придаст импульс развитию в стране физкультуры, массового спорта, спорта высших достижений (социальная сфера), позволит миллионам зарубежных болельщиков познакомиться с Россией (сфера культурная). Важно также, что такие турниры способствуют укреплению авторитета и позиций нашего спорта на мировой арене, как бы кто (кто — известно) ни противился этому.

Престиж завоевывался многими поколениями, в том числе, конечно, спортсменами ЦСКА, чье 95-летие было отмечено 29 апреля. Юбилейную дату, как до того такую же динамовскую, хотелось отметить стихами. Вот как откликнулась на это событие Татьяна Кургачева из Сочи:

Цена победы велика, Престиж страны несокрушим, И если ЦСКА в игре, Мы непременно победим.

Российской армии оплот, Её спортсмены, как в строю. Мяч в поле — и опять вперёд, Вперёд, за Родину свою!

Команды слаженной игра Стремительна и широка. Трибуны вновь кричат: «Ура!» Парням из клуба ЦСКА.

Михаил ШЛАЕН