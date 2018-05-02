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«Кубань» и «Олимпиец» сыграли вничью
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«Кубань» и «Олимпиец» сыграли вничью 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Вничью завершился матч 36-го тура первенства ФНЛ «Кубань» — «Олимпиец» — 0:0.
"Кубань" набрала 48 очков и занимает девятое место. У «Олимпийца» 38 очков и 14-е место.
Первенство России
36-й тур  "Кубань" (Краснодар) — «Олимпиец» (Нижний Новгород) — 0:0  "Кубань": Дюпин, Бендзь (Клещенко, 82), Бугаев (Гапон, 46), Марков, Байрыев, Лобкарев, Гай (Гогниев, 66), Н. Маляров, Завезен (Нурисов, 71), Алейник, Обухов.
"Олимпиец": Сысуев, Морозов, Гогличидзе, Хрипков, Бочаров, Хайруллов, Филин, Нежелев (К. Маляров, 78), Фомин, Сергеев (Беляков, 56), Чирьяк (Ламбарский, 61).
Предупреждения: Обухов, 36. Сергеев, 53. Лобкарев, 54. Чирьяк, 59.
Судья: Николаев (Москва).
2 мая. Краснодар. Стадион «Кубань».
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