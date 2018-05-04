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Баскетболистка Белякова намерена продолжить профессиональную карьеру
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Баскетболистка Белякова намерена продолжить профессиональную карьеру 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Газета.Ru
Форвард екатеринбургского баскетбольного клуба УГМК Евгения Белякова рассказала о своих планах на ближайшее будущее. По словам 31-летней спортсменки, она намерена продолжить профессиональную карьеру.
"Летом у меня будет время подлечиться и подготовиться к новому сезону. Несмотря на травму и возраст, мне очень хочется продлить свою карьеру. Надо успеть реализовать грандиозные планы в клубе и сборной. Также у меня появилось время развивать свой социальный проект. Надеюсь, что он выйдет на новый уровень", — цитирует Белякову газета «Известия».
Спортсменка также отметила, что в августе она отправится на сборы вместе с национальной командой России, где будет проведена подготовка к заключительным матчам квалификации Евробаскета.
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