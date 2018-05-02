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Алексей Жамнов: «Что будем делать с Гусевым? Сначала дождемся данных от врачей»
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Алексей Жамнов: «Что будем делать с Гусевым? Сначала дождемся данных от врачей» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Глава скаутской службы сборной России Алексей Жамнов рассказал о первом днем подготовки команды к стартующему 4 мая чемпионату мира после прилета в Данию.
— Как вам первый день в Дании, понравилась местная арена?
— Мы провели здесь всего одну тренировку пока. Душновато, лед мягкий. Но хорошо, что покатались на основной арене турнира. Теперь понимаем, что ждать от льда. Надеюсь, что в дальнейшем его качество будет лучше.
— Почему решили тренироваться сразу после прилета?
— Это же хорошо. Надо как следует пропотеть, продышаться.
— Сколько игроков будете завтра заявлять?
— В четверг мы не планируем никого заявлять. У нас остается время, чтобы это сделать, за два часа до первой игры. Будем обдумывать окончательный вариант состава до самого конца.
— Гусева, который еще болеет, тоже заявите?
— Это наша внутренняя кухня. Ждем всех данных от наших врачей и посмотрим, что делать дальше.
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