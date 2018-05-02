Жезус: «Необходимость побеждать — не давление, а удовольствие»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус заверил, что на него не давит необходимость побеждать в каждом матче и турнире.

"Мы должны побеждать из-за вложенных инвестиций и стоящих перед клубом целей. Но это не давление, это удовольствие. Мы играем по-любви.

Когда я уезжал из Бразилии, то был мальчиком, а теперь я мужчина. Мой менталитет изменился, коммуникативные навыки улучшились”, — цитирует Жезуса пресс-служба «горожан».

В нынешнем сезоне «Сити» обеспечил себе победу в чемпионате Англии за пять туров до конца. В Лиге чемпионов «горожане» дошли до 1/4 финала, где проиграли «Ливерпулю». Жезус за год забил 16 голов в 39 матчах.